Urología desde el mínimo acceso

Del año 2015 a la fecha, la Urología reporta en Ciego de Ávila un aumento de las intervenciones por mínimo acceso como técnica quirúrgica fundamental para tratar la litiasis urinaria, padecimiento entre los más recurrentes en ese campo.

Después de haber acogido la I Jornada Territorial de Urología, Urocentro 2019, regresan los profesionales del sector a protagonizar un nuevo encuentro para actualizar los conocimientos científicos y practicar intervenciones de mayor complejidad

Reinel Rodríguez Pastoriza, especialista en primer grado de Urología y jefe del servicio del Hospital Provincial General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola, dijo que eligieron casos complejos con malformaciones y cálculos poliformes.

Nuestro servicio de Urología ha dado pasos importantes en la calidad de la atención a pacientes con la intención es extender el uso como en el servicio de Emergencia, expresó.

