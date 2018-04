Una muestra de internacionalismo en la Salud

Tres especialistas médicos cubanos comenzaron a trabajar esta semana en el hospital Intermed en Ulán Bator, Mongolia, como parte de los acuerdos entre Cuba y esa nación, en materia de salud.

De acuerdo con la embajada cubana en ese país centroasiático, el citado hospital y Servicios Médicos Cubanos firmaron el pasado año un convenio que permitirá a especialistas trabajar y contribuir con sus conocimientos al desarrollo de los servicios de salud en Mongolia.

A pesar de las diferencias culturales e idiomáticas entre ambos países los tres médicos cubanos de las especialidades de cardiología, oncología y reumatología integran el colectivo de galenos mongoles de ese hospital.

El representante cubano de la Organización Panamericana de la Salud, Cristián Morales Fuhrimann, declaró recientemente que en Cuba se ofrecen a todos sus habitantes servicios de salud de forma totalmente gratuita.

