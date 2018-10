Por una atención más humanizada en el parto

¿Cuáles son los aspectos psicológicos que intervienen en la gestación, el parto y el nacimiento de un bebé?; ¿Se respetan cabalmente las medidas no farmacológicas para la atención al trabajo de parto y el parto?

Esto se debate en el Primer Taller Nacional sobre Parto Respetuoso y Humanizado, en el Hospital Ginecobstétrico América Arias con la participación de personalidades de esa ciencia

El doctor Roberto Álvarez, jefe del Departamento Materno-Infantil del MINSAP, instó a consensuar la introducción eficaz de prácticas basadas en la evidencia para un parto humanizado y velar por el respeto de los derechos y la dignidad de la mujer.

La doctora Grisell Rodríguez subrayó que Cuba exhibe una situación loable en una región caracterizado por un elevado índice de partos hechos por parteras, altas tasas de cesáreas innecesarias y modelos de salud materna no centrados en las necesidades de las mujeres.

La doctora Grisell Rodríguez afirmó que contamos con un alto índice de partos en instituciones y protocolos de actuación estandarizados, pero aun así debemos potenciar el empoderamiento de la mujer y la familia, el derecho a la información y la privacidad.

El Taller Nacional sobre Parto Respetuoso y Humanizado cuenta con la participación de Marisa Villagran y Patricia Elgueta, especialistas del Departamento de Promoción de Salud de la Mujer y el Recién Nacido de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Se abordan temas relacionados con el acompañamiento respetuoso del trabajo de parto; la reducción de la violencia obstétrica; recomendaciones efectivas para la conducción del trabajo de parto, y la sicoprofilaxis ginecobstétrica

La cita la patrocinan el MINSAP, las sociedades de Enfermería y Ginecología y Obstetricia, y el Fondo de Población de Naciones Unidas.

(Trabajo tomado de Juventud Rebelde)

