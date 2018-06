Transformaciones en Cienfuegos en sector de la Salud

El Vicepresidente del Consejo de Estado y Ministro de Salud, Roberto Morales Ojeda, supervisó en Cienfuegos el programa de transformaciones que se realiza en el sector en su tercera etapa.

Subrayó en el encuentro con directivos y funcionarios del organismo e instituciones que las acciones están dirigidas al rescate de los conceptos fundacionales del médico y la enfermera de la familia con la reparación y acondicionamiento de sus locales.

El también miembro del Buró Político del Partido aseveró en Cienfuegos que la atención primaria tiene la misión de solucionar más del 70 por ciento de las necesidades del pueblo para disminuir la presencia en los hospitales.

Además, el titular acompañado de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia chequeó las inversiones que se realizan en salas del hospital provincial y la construcción del materno-infantil.

