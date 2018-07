Tasa de mortalidad infantil pinareña entre las mejores de Cuba

Con una tasa de mortalidad infantil de 2, 3 por cada mil nacidos vivos, la provincia de Pinar del Río se sitúa, al cierre del primer semestre del actual año, entre las mejores de Cuba, gracias al esfuerzo del personal médico.

Por detrás de Granma, Cienfuegos, Las Tunas y el municipio especial de la Isla de la Juventud, se ubica el occidental territorio, que con esa cifra preservó la tendencia a la reducción de los últimos años y la mejoría de sus indicadores.

De igual modo, se cumple con el propósito del país de permanecer por debajo de cuatro, según explicó la doctora María Teresa Machín López-Portilla, jefa de la sección materna infantil de la Dirección Provincial de Salud.

Los municipios de Sandino, Mantua, Viñales, La Palma, Consolación del Sur, San Luis y San Juan y Martínez no presentaron fallecimientos durante los primeros seis meses de 2018.

