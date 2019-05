Taller Nacional para extender uso del HeberFerón

El II Taller Nacional de Residentes que usan HeberFerón en la práctica médica habitual y realizan su investigación en temas relacionados con ese medicamento, será inaugurado en Holguín.

Según especialistas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, la provincia es la sede porque se busca lograr la cobertura total de ese fármaco, ideado por esa institución científica, fundada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz el 1ro de julio de 1986.

Ese fármaco disminuye en 8 veces la frecuencia de aparición de nuevas lesiones, evita complejas cirugías y mutilaciones importantes, entre otros beneficios.

En el encuentro en Holguín se realizará el lanzamiento del Taller Internacional sobre Dermato-Oncología, que tendrá lugar en septiembre de este año en Varadero, Matanzas, en el cual se efectuará el Simposio sobre el uso del HeberFerón.

