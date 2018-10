Sistema de Salud cubano es víctima del bloqueo yanqui

La Habana, Cuba. – El sistema de Salud Pública de Cuba sufre daños calculados en más de 2 mil 500 millones de dólares, por causa del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

Asi se señaló en una audiencia pública efectuada este miércoles en el Hospital Comandante Manuel Fajardo de La Habana, a la que asistieron diputados, médicos, enfermeras y estudiantes de medicina.

En el encuentro, convocado por la comisión de Salud y Deporte del Parlamento cubano, se denunció que el cerco de Washington imposibilita adquirir medicamentos, insumos e instrumentos para el tratamiento de enfermedades.

La Empresa Medicuba S.A. dio a conocer que ha solicitado al gobierno de Estados Unidos la adquisición de insumos pero no ha recibido una respuesta afirmativa al pedido, por lo que hay que adquirirlo en mercados lejanos encareciéndose las transacciones.

