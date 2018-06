Sesiona en Santiago de Cuba Simposio de Masculinidad y VIH

Desde este jueves y hasta el próximo 16 de junio sesiona en Santiago de Cuba el XV Simposio de Masculinidad y VIH, en el cual se socializan desde una mirada multidisciplinaria cerca de 100 trabajos investigativos.

Promotores de salud, académicos, especialistas, estudiantes y miembros de unidades de promoción de salud y prevención de enfermedades de todo el país, asisten al evento que incluye en el programa la presentación de una Feria Comunitaria titulada 20 años de buenas prácticas.

En la actividad inaugural en el Teatro Heredia, la vicepresidenta del Gobierno en Santiago de Cuba, Odesa Fuentes, señaló la relevancia del Simposio en el afán de inculcar conductas y cuidar la salud.

Los participantes tienen programada la visita a la comunidad santiaguera en el Parque El Fuerte donde se realizan acciones de prevención del VIH-SIDA.

