Será Cuba sede de Congreso de Medicina Física y Rehabilitación

La Habana, Cuba. – Los resultados de Cuba en el campo de la rehabilitación serán expuestos en una cita que se desarrollará del 1ro al 4 de octubre próximo en el Palacio de Convenciones de La Habana.

El programa científico del IX Congreso de la Sociedad Cubana de Medicina Física y Rehabilitación se centrará en los avances y uso de la robótica, inteligencia artificial y realidad aumentada en esa especialidad, anunció el comité organizador del evento.

La Medicina Física y Rehabilitación desarrolla un conjunto de intervenciones para incorporar a su entorno a los pacientes con enfermedades o secuelas invalidantes, congénitas o adquiridas.

En el planeta hay aproximadamente mil millones de personas con discapacidad, de las cuales la mayoría carece de acceso a una atención médica y a servicios de rehabilitación apropiados, según refiere la Organización Mundial de la Salud.

