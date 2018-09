Se intensifica labor contra la tuberculosis

El grupo de consejeros The Elders instó a los líderes mundiales a duplicar los esfuerzos para erradicar y adoptar medidas para acelerar el progreso hacia la eliminación de la tuberculosis.

La agrupación conformada por diplomáticos de gran experiencia en el trabajo de Naciones Unidas, escribió a 12 líderes mundiales para redoblar los esfuerzos y mostrar un verdadero compromiso político en la cumbre sobre el tema, este 27 de septiembre.

The Elders también consideran que asegurar la cobertura universal de salud, donde todos reciben la atención médica que necesitan sin sufrir dificultades financieras, es un elemento crucial en la lucha contra la tuberculosis.

De acuerdo con un comunicado del grupo de consejeros, las cartas fueron enviadas a los líderes de Francia, el Reino Unido, los Países Bajos, Canadá, Australia, Alemania, España, Noruega, México, Indonesia, Pakistán y Corea del Sur.

