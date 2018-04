Se extiende por el país la medicina homeopática

Holguín, Cuba.- La fabricación de medicamentos homeopáticos a partir de tinturas naturales, favorece a más de 3000 pacientes cada año en la provincia de Holguín.

Los compuestos se elaboran a partir de plantas como la cebolla, belladona y árnica, con probados efectos calmantes y estimulantes, los cuales mejoran el estado general del paciente, y fortalecen el sistema inmunológico.

Esperanza Gilling, directora del Centro Provincial de Homeopatía y Remedios Florales, subrayó que esos medicamentos ofrecen una mejor calidad de vida a personas con dolores reumáticos, articulares, menstruales, asma bronquial y rinitis.

En Cuba existen otros centros dedicados a la atención homeopática en las provincias de La Habana, Villa Clara, Granma y Guantánamo, como método para cumplir los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, que priorizan el sistema de salud.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.