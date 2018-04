En Sancti Spíritus acto nacional por el Día Mundial de la Salud

Sancti Spíritus, Cuba.- En reconocimiento a los resultados en la esfera de la salud, la provincia de Sancti Spíritus acogerá el acto nacional por el Día Mundial de la Salud.

La conmemoración se desarrollará el venidero 7 de abril en la sede El Cacahual, comunidad montañosa destacada y con loables resultados en el Programa del Médico y la Enfermera de la Familia.

Entre las razones para la designación, sobresale que el pasado año los espirituanos alcanzaron una tasa de mortalidad infantil de 2S fallecidos por cada mil nacidos vivos, la más baja tasa del país el pasado año.

El Día Mundial de la Salud, instituido en 1948, tiene entre sus objetivos incentivar a los gobiernos y sociedades y contribuir al desarrollo de una humanidad sana.

