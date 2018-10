En el Salvador maratón oftalmológico humanitario de la misión milagro

El hospital salvadoreño San Rafael en la ciudad de Santa Tecla acoge un maratón oftalmológico que prevé operar de cataratas y pterigiun a unas 1800 personas entre octubre y noviembre como parte de la Misión Milagro.

La institución ubicada en el departamento la Libertad fue relanzado recientemente con una inversión superior al millón de dólares, y el auspicio del proyecto de integración energética Petrocaribe, lo cual forma parte del programa humanitario impulsado por Venezuela y Cuba.

El ministerio salvadoreño de Salud dijo que los especialistas venezolanos a cargo realizarán sendas jornadas de diagnóstico, intervención quirúrgica y evaluación post-operatoria de los beneficiados.

Esa iniciativa responde a la modificación en mayo pasado del convenio suscrito entre El Salvador y Venezuela para ejecutar en el país el programa oftalmológico concebido por Fidel y Chávez.

