Salud en Cuba; respeto, defensa, humanismo

La Habana, Cuba. – A pesar del bloqueo yanqui y en el contexto de crisis económica mundial, Cuba continúa su batalladora marcha para garantizar lo más preciado del ser humano: la salud.

Hito en esos esfuerzos es exhibir una tasa de mortalidad por debajo de 5 por cada mil nacidos vivos. ¿De qué habla ello? Se trata del indicador más importante que muestra el principal logro de un sistema sanitario, y el nuestro, por demás gratuito, equitativo y universal, responde a estándares de países del Primer Mundo.

Desde el vientre materno ya se vela por la salud de nuestros niños, que después son protegidos contra 13 enfermedades prevenibles por vacunas.

Y a los que nacen con discapacidades se les garantiza una atención diferenciada y especializada para una rehabilitación que los incorpore a la sociedad como personas útiles.

Ciencia de alto nivel

Sin distinción de raza, credo ni posibilidades económicas, todo cubano tiene derecho a ser tratado con una medicina de elevado nivel científico.

Cítese el campo de la trasplantología, cirugías altamente costosas, pero que se brindan a los necesitados sin que de su bolsillo tengan que extraer un centavo. Una línea que nos coloca en posiciones de avanzada es la biotecnología nacional, cuya concepción, estrategias y resultados han sido lograr productos de alto impacto social.

Ejemplos son las vacunas contra la Hepatitis B y el Heberprot-P, único en el mundo, ha beneficiado a unas 70 mil personas de la Isla y de varios países.

Ningún dolor, ninguna necesidad, nada humano escapa al Sistema de Salud en Cuba, pues es una medicina profundamente comprometida con el hombre. Proteger, salvar cada vida son principios salubristas que se defienden en todos los niveles de salud.

