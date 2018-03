Revelan nueva peculiaridad de la anatomía humana

Nueva York, Estados Unidos.- En un estudio de la revista Nature fue revelado una nueva peculiaridad anatómica, que consiste en que el tejido conectivo del organismo humano está formado por compartimentos interconectados que previenen los desgarres.

Según los científicos de la University School of Medicine de Nueva York, esa característica, hasta ahora desconocida, afecta la función de todos los órganos y los mecanismos de las principales enfermedades.

Su trabajo confirmó que el tejido conectivo, situado debajo de la superficie de la piel que recubre el tracto digestivo, los pulmones, los sistemas urinarios, las arterias y las venas está formado por compartimentos interconectados llenos de líquido, y no de una capa densa, como se creía anteriormente.

De acuerdo con el reporte científico, esos espacios pueden actuar como amortiguadores para evitar desgarres a medida que los órganos, músculos y vasos se comprimen, bombean y laten.

