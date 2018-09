Resaltan labor de Cuba en la prevención de las Arbovirosis

El representante de la Organización Panamericana de la Salud, Cristian Morales, destacó la labor de Cuba en el control y prevención de arbovirosis o enfermedades víricas transmitidas por mosquitos del género Aedes.

Para cumplir ese propósito, no solo se aprecia la participación comunitaria, sino también intersectorial, celebró Morales durante la presentación de la Semana de Acción contra los Mosquitos en la sede de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades.

Al decir de Morales, eso se ha logrado porque hay una voluntad política, y es lo que aspiramos que se realice en el resto de la región.

La Semana de Acción contra los Mosquitos se celebrará del 1 al 7 de octubre, y tiene como objetivo aumentar el nivel de conocimiento sobre la relación entre los vectores y los males que transmiten.

