Reparan en Cienfuegos instituciones de salud

La dirección de Salud en Cienfuegos está inmersa en un programa de reconstrucción de hospitales, policlínicos, consultorios del médico de la familia, hogares de anciano, clínicas estomatológicas y otras instituciones.

Funcionarios del sector en la provincia informaron que las obras se ejecutan con el presupuesto de la contribución territorial, encaminado a mejorar la calidad de vida con inmuebles dotados de moderna tecnología y condiciones acogedoras.

Recientemente concluyeron la reconstrucción capital del servicio de estomatología en el Consejo Popular de Caunao, distante de la cabecera provincial y equipado con los instrumentales requeridos para el trabajo de los médicos y técnicos.

También trabajan en la reparación de la clínica de especialidades de esa actividad, del centro de la ciudad, que será dotado de moderna tecnología, así como fortalecen el capital humano.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.