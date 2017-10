Reinauguran clínica del adolescente en Villa Clara

Luego de ser trasladada a un nuevo inmueble en el Consejo Popular Vigía-Sandino de la ciudad de Santa Clara, la Clínica del Adolescente del Hospital Infantil José Luis Miranda reabrió sus puertas para brindar un servicio de mayor calidad.

Desde su inauguración hace 33 años, esa institución sanitaria ha atendido más de 30 mil casos con el apoyo de su personal médico especializado, que ha tenido un impacto positivo en la comunidad.

La reapertura de la Clínica del Adolescente, en Santa Clara, permitirá continuar la atención a niños y jóvenes con padecimientos relacionados con la ansiedad, la fobia, así como trastornos de la personalidad.

El nuevo local cuenta con psiquiatras, psicopedagogos y otros especialistas, encargados de rehabiltar a los adolescentes con distintos cuadros clínicos, para mejorar la salud de ese segmento de la población pediátrica.

