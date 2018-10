Rehabilitan institución de la salud

El Hospital General Docente Comandante Pinares, del municipio de San Cristóbal en Artemisa, arribará a su Aniversario 35 con la rehabilitación de sus principales servicios.

La ejecución de 38 objetos de obras ofrecerán mejoras a las atenciones de Neonatología, el Salón de Partos y la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, según informó el doctor Carlos Luis Enrique Gouvea, director del centro.

En el Hospital Comandante Pinares de Artemisa, la colocación de la carpintería metálica es una de las tareas más avanzadas, mientras la red hidráulica e hidrosanitaria resulta una de las mayores preocupaciones de los trabajadores y pacientes.

Especialistas de la sala de Psiquiatría, única de su tipo en la provincia con capacidad para 20 pacientes, trabajan en función de elevar el servicio en saludo al nuevo aniversario de la institución de la salud.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.