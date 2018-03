Rehabilitan en Holguín salas de hospitalización pediátrica

Holguín, Cuba.- Pacientes menores de 1 año disponen de más prestaciones, en Holguín, para su ingreso hospitalario por dolencias respiratorias en el Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y la Pedraja.

El hecho se confirma tras la reapertura de otra sala para una treintena de niños, dotada de los medios requeridos, que respaldan el esmero del personal médico , acotó el primer secretario del Partido en esa provincia, Luis Torres Iríbar.

En presencia también de Julio César Estupiñan Rodríguez, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, trabajadores de Salud y otros funcionarios, las empresas constructoras entregaron la obra valorada en más de 240 mil pesos.

El doctor Fabio Feria Quesada, jefe de servicios médicos en la sala de afecciones respiratorias del hospital holguinero, elogió la oportuna reapertura del área en pleno auge de esas dolencias.

