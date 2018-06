Refuerzan medidas sanitarias en La Habana

La Habana, Cuba. – Ante el posible aumento de las atenciones médicas por enfermedades diarréicas, la Direccion Provincial de Salud en la Habana ha adoptado un conjunto de medidas para enfrentar el verano.

La doctora Yadira Olivera, subdirectora provincial de Salud en la capital cubana, explicó que el agua para el consumo se está clorando y se realiza un muestreo del líquido a nivel de red en los 198 puntos de la urbe.

En La Habana se monitorea la calidad del agua y se realiza la evaluacion de las fuentes de abasto, donde se garantiza que con una dosificación de dos partes por millón tenga la dosificación de cloro necesaria y llegue el líquido a la red de vivienda con buena calidad, indicó.

La manipulación y elaboración de alimentos en cafeterías estales y privadas se chequea por los inspectores de higiene y epidemiología en los municipios capitalinos, medidas encaminadas a preservar la salud colectiva.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.