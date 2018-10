Recuerdan su día estomatólogos cienfuegueros

En el Día de la Odontología Latinoamericana los profesionales y técnicos de la rama recordaron la fecha con actividades donde no faltó el reconocimiento del sindicato, organismos políticos, gubernamentales y de masas, así como del pueblo.

La Clínica de Especialidades en la ciudad, colectivo donde se concentra la mayor cantidad del personal celebró la efeméride instituida en 1925 sin dejar de prestar el servicio a la población que agradece la consagración del personal.

En la unidad estomatológica cienfueguera brindan atención primaria, secundaria y terciaria con un salón quirúrgico para el pueblo enclavado en el hospital provincial, afirmó la Doctora Mercedes Cueto Hernández.

La directora de la Clínica aseveró que en el recinto brindan servicios de prótesis metálica y fija, radio X de pantomógrafo y elecciones de cirugía maxilofacial.

