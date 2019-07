Reconoce experta desarrollo de la Psicología en Cuba

La Habana, Cuba. – La Presidenta de la Sociedad Interamericana de Psicología, la guatemalteca Sandra Luna, destacó en La Habana el alto nivel de esa ciencia en Cuba, donde apreció que se trabaja muy fuerte para responder a las necesidades de la población.

Refirió que la vinculación investigativa y académica entre países para buscar el desarrollo de esa ciencia es uno de los retos de la disciplina en la región, de manera que responda a la identidad de cada uno de nuestros pueblos.

La experta aseguró que la Sociedad Interamericana de Psicología trabaja para incrementar en las Américas la profesionalización y para ello firman convenios y acuerdos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.