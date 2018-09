Raúl, impulsor de la medicina naturalista

Por su apoyo, disposición de potenciarla y su manifiesta claridad de los valores de dicha modalidad terapéutica, la Sociedad Cubana de Medicina Natural y Tradicional envió al General de Ejército un reconocimiento del Ministerio de Salud Pública.

Esto ocurrió en el contexto del Sexto Congreso Cubano de Medicina Natural y Tradicional, recién concluido en La Habana, en el que se destacó el aporte de Raúl, cuyos señalamientos oportunos han permitido el progreso hasta hoy de la referida práctica.

Se recordó que en la década del 90 se concedió prioridad a la directiva 26 del Ministro de las FAR, entonces Raúl Castro, quien estimuló el desarrollo de la medicina natural y tradicional en función de la salud del pueblo.

En Cuba la medicina natural y tradicional se emplea sobre la base de la investigación científica y una adecuada formación profesional. A su vez, está recogida en el Lineamiento 132 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

Ello muestra la alta prioridad y máxima atención que se presta a su desarrollo y avala los tangibles resultados de la aplicación asistencial de los recursos que dicha opción terapéutica brinda con elevada eficacia, inocuidad y reducción de riesgos.

La doctora Evelyn González Pla, presidenta del comité organizador del Sexto Congreso Cubano de Medicina Natural y Tradicional, destacó que en nuestro país 97 productos forman parte del cuadro básico de medicamentos y hay aprobados 56 renglones industriales. Subrayó la experta que estamos ante una herramienta útil, a favor de la salud y la vida.

