Puesta al día sobre enfermedades vasculares periféricas

La prevención, diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de las dolencias vasculares periféricas en pacientes no diabéticos y diabéticos serán temas a tratar en la Semana de la Amistad Científica, que se realizará del 9 al 13 de abril en La Habana.

En esta octava edición de la cita, organizada por el Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular y la sociedad cubana de esa especialidad, se profundizará también sobre la enfermedad arterial periférica de los miembros inferiores y la carotidea.

El doctor José Ignacio Fernández Montequín, presidente del comité organizador del encuentro, comentó que se realizará una puesta al día sobre la esteno-oclusiva de la aorta y sus ramas, la enfermedad veno-linfática y el pie diabético.

Fernández Montequín explicó que la enfermedad vascular periférica consiste en un daño u obstrucción en los vasos sanguíneos más alejados del corazón.

