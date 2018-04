Próximo, Segundo Taller de Oncología Veterinaria Avanzada

Con la finalidad de conocer y aplicar el sistema de gestión del conocimiento de los procesos neoplásicos relevantes en mamíferos y aves, sesionará del 26 al 28 de abril en Pinar del Río, el Segundo Taller de Oncología Veterinaria Avanzada.

El evento tendrá por sede el Consejo Científico de esa especialidad en la provincia, con el fin de demostrar el origen de la enfermedad y sus mecanismos, el diagnóstico y las perspectivas terapéuticas futuras en el control de esos eventos de salud.

En esta edición, los participantes profundizarán en las neoplasias de mayor relevancia en mamíferos y aves domésticas, y en la definición y aplicación de los métodos y técnicas de diagnóstico.

Jesús Moreno, presidente del Consejo Científico Veterinario de Pinar del Río, institución organizadora del evento, explicó que reconocidos profesionales llevarán a la cita ponencias con temas novedosos.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.