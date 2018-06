Prosigue en Cuba Congreso Internacional de Neurodesarrollo

Continúa en Matanzas el Congreso Internacional de Neurodesarrollo y Atención Temprana, con presentaciones sobre adolescencia, rehabilitación integral, neuropsicología infantil, e implante coclear.

Especialistas de México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, Colombia, Uruguay y Cuba participan en el foro con sede en el hotel Memories Varadero.

Como parte del programa de la actual jornada del evento, que comenzó el viernes último y concluirá mañana, se anuncia la intervención de la terapista ocupacional Oacy Veronecci, representante de Estados Unidos, acerca de la intervención temprana en el concepto de neurodesarrollo Bobath.

Jorge Pedro Rodríguez, presidente del comité organizador, declaró que el Congreso constituye un espacio abierto a la participación de médicos generales y pediatras, para socializar resultados de investigación.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.