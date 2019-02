Proponen Cuba y el mundo concientizar sobre enfermedades raras

Con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la situación especial que viven los afectados y mejorar el acceso al tratamiento, se celebra en Cuba y el planeta el Día Mundial de Enfermedades Raras.

Establecido en 2018, el motivo de su creación según la Organización Europea para las Enfermedades Raras, atiende al insuficiente método curativo que existe de muchos de esos padecimientos, así como a la carencia de redes sociales de apoyo a los individuos y sus familias.

La fecha seleccionada para su celebración fue el 29 de febrero por ser un día raro; desde entonces, en los años no bisiestos las actividades se realizan cada 28 de febrero.

Este año el lema es Creando puentes en la asistencia social y sanitaria, el cual pretende perfeccionar el acceso a la representación médica de los pacientes con alguna enfermedad rara y sus familiares.

