Promueven en Las Tunas calidad de vida en diabéticos

Entre las mejores provincias del país se mantiene Las Tunas en el uso del Heberpot-P en el tratamiento a úlceras del pie diabético, cuyo programa funciona desde hace 11 años.

El promotor del medicamento del Centro de Ingenierí­a Genética y Biotecnologí­a, Lázaro Estenoz, dijo que en los últimos 3 años la oriental provincia logra buenos resultados, y actualmente se han beneficiado más de 300 pacientes.

Durante la Jornada cientí­fica Pre-Congreso sobre atención integral al pie diabético se insistió en el propósito de mayor calidad de vida, el pesquisaje para el diagnóstico temprano y la orientación al creciente número de diabéticos en cómo cuidarse.

A más de 3 mil tuneros ha llegado la aplicación del Heberprot-P, y se aproxima a los 80 mil pacientes en el país, mientras continúa en aumento su empleo en el mundo.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.