Progresa tratamiento en sobreviviente de desastre aéreo en Cuba

La Habana, Cuba.- Especialistas cubanos reportaron, este viernes, de muy grave a Mailén Díaz, la única sobreviviente del accidente aéreo ocurrido el 18 de mayo en La Habana, pero con progresión en la respuesta al tratamiento.

El doctor Carlos Alberto Blanco, director del Hospital Universitario General Calixto García, explicó que aún cuando su pronóstico es reservado, la paciente ya respira sin la necesidad de apoyo mecánico y se encuentra consciente, activa y orientada.

Señaló que Mailén Díaz también coopera con el tratamiento médico, establece una mayor interrelación con los especialistas y presenta una buena integración de la esfera cognitiva y afectiva.

El especialista afirmó que el equipo multidisciplinario a cargo de la atención de la paciente logró un nuevo control de la infección y sus consecuencias mediante el uso de antibióticos específicos.

