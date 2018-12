Profesionales de la salud en combate

Ana Julia Quesada, una de las doctoras de Granma que retornó de Brasil, afirmó este lunes en Bayamo que siguen en combate, dispuestos a trabajar donde se necesite como les enseñó Fidel.

Aseveró que con resultados satisfactorios culminaron sus aportes al programa Más Médicos, transformaron indicadores de la salud y mejoraron la calidad de vida de millones de brasileños.

La preparación, la modestia, la entrega al trabajo y la sencillez, conquistaron el amor de ese pueblo agradecido, que nos hizo más que médicos y no olvidaremos las palabras de brasileños, Ustedes han venido como dioses para salvar nuestras vidas, precisó la doctora Ana Julia Quesada.

Esa profesional dijo que con tristeza dejaron los lugares donde trabajaron, atrás quedó un pueblo que confió en ellos, les abrió el corazón, los acogió con cariño y alegría, pues muchos tuvieron por primera vez la atención de un médico.

