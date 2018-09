Presentarán últimas tendencias en Congreso de Nefrología

Más de 300 especialistas de todo el país se actualizarán de las últimas tendencias en la prevención, la clínica nefrológica, hemodiálisis y trasplante renal, en el IXCongreso Nacional de Nefrología, del 12 al 15 de este mes en Sancti Spíritus.

Otros temas del evento versarán sobre la inmunología clínica y del trasplante, la nefrología pediátrica, biomedicina y aseguramiento técnico, psicología, falla renal aguda y práctica de enfermería, anunció el comité organizador del evento.

El Doctor en Ciencias Médicas, Jorge Pérez-Oliva Díaz, Presidente de la Sociedad Cubana de Nefrología, precisó que se conocerán las novedades en la docencia e investigación y se rendirá homenaje a destacados especialistas cubanos.

El también Responsable del Programa de Atención a la Enfermedad Renal, Diálisis y Trasplante Renal, explicó que Cuba posee 56 servicios de esa rama

