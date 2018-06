Premia Academia de Ciencias a Centro de Ataxias

Estudiosos del Centro de Investigación y Rehabilitación de las Ataxias Hereditarias recibieron, en Holguín, la condición de Institución Auspiciadora de la Academia de Ciencias de Cuba, en virtud de sus aportes a la Salud.

El presidente de la Academia, doctor Luis Velázquez Pérez, encabezó el acto de reconocimiento al centro, por el prestigio y disposición demostrados al laborar conjuntamente en objetivos priorizados del desarrollo científico.

Ante docentes y alumnos de la universidad médica, el diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular llamó a hacer más eficiente la gestión de la ciencia, desde una formación actualizada y ética de sus actores.

El presidente de la Academia de Ciencias de Cuba aseguró, en Holguín, que esa institución impulsa la formación doctoral temprana de jóvenes investigadores y el desarrollo de una cultura científica en niños y adolescentes.

