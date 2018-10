En pos del progreso de la ortopedia cubana

Con el Simposio de Investigaciones Clínicas en Cirugía se inicia la Jornada de Ortopedia y Traumatología, que durante todo octubre se realizará en La Habana.

El doctor Horacio Tabares dijo que el simposio recogerá las ideas actuales sobre cómo desarrollar los estudios en ese campo, en tanto Cuba se propone ser capaz de publicar en revistas de impacto nuestros resultados científicos.

El presidente de la Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología informó que al Simposio de Investigaciones Clínicas en Cirugía asistirán profesores de Estados Unidos y Canadá, así como ortopédicos, cirujanos generales y plásticos, neurocirujanos y otros expertos nacionales.

Precisó que el encuentro será un paso más en el progreso de la ortopedia en momentos en que se aboga por avanzar en el perfeccionamiento profesional y lograr que el desarrollo de la especialidad sea parejo en todo el país.

