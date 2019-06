Por una longevidad saludable

Mayabeque cuenta en la actualidad con casi 80 mil adultos mayores y trabaja para fortalecer la atención primaria de salud como el principal escenario para garantizar una longevidad saludable.

En lo que va de año, la provincia pesquisó al 84 por ciento de los ancianos y como resultado fueron clasificados más de 9 mil en la categoría de frágiles o en estado de necesidad.

Otra de las medidas ejecutadas en Mayabeque para favorecer el cuidado y protección de las personas de la tercera edad fue la realización entre enero y mayo últimos de 23 escuelas para cuidadores, en la que capacitaron a familiares e individuos encargados de su protección.

Además del sector de salud pública existen otros organismos comprometidos con el fenómeno del envejecimiento poblacional, que exige cambiar políticas y pensar más en esta problemática, que sigue en ascenso.

