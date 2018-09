Ponderan prevención de las arbovirosis en Cuba

Cristian Morales, representante en Cuba de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, ponderó en La Habana la labor que desarrolla la Isla en el control y prevención de las enfermedades transmitidas por mosquitos del género Aedes.

El representante de ese organismo internacional de las Naciones Unidas, explicó que eso ha sido posible por la participación comunitaria e intersectorial y sobre todo por la voluntad política del país.

Durante la presentación de la Semana de Acción contra los Mosquitos de las Américas, que se celebrará del primero al siete de octubre, explicó que se trata de un esfuerzo de los países de las Américas para aumentar el nivel de conocimiento sobre los vectores y los males que transmiten.

El dengue, el chikungunya, el zika, la fiebre amarilla y la malaria representan una alta carga de morbilidad y mortalidad para las personas que viven en áreas de riesgo.

