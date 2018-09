Participa especialista de Cuba en Foro Médico Mundial

La doctora Rosalba Roque, subdirectora del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso de Cuba, llegó a Viena para participar en el XVII Congreso Mundial de la Sociedad Internacional para las Enfermedades del Esófago.

El evento tiene como sede la Universidad de Viena y la invitación a la especialista constituye un reconocimiento internacional al desarrollo de los servicios médicos cubanos y al alto nivel de formación de sus médicos y demás profesionales de la medicina.

A pesar del impacto del bloqueo de Estados Unidos, Cuba logró universalizar el acceso a servicios médicos de alta calidad y mantener un sistema sanitario con índices comparables a los países desarrollados.

El espíritu generoso de Cuba, su solidaridad y cooperación internacional en el ámbito de la salud, han sigo destacados en reiteradas ocasiones por organismos internacionales especializados.

