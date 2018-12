Parlamentarios cubanos debatirán sobre el tabaquismo

La Habana, Cuba. – El tabaquismo como un problema de salud y su incidencia en el cáncer será uno de los temas a debatir por los diputados en la Comisión de Salud y Deportes, que sesionará este fin de semana de forma previa al Segundo Período de Sesiones de la Novena Legislatura del Parlamento cubano.

La doctora Walkiria Bermejo, funcionaria de la Sección Independiente para el control del cáncer en el Ministerio de Salud Pública, explicó que en este año el cáncer ocupó la segunda causada de muerte en la Isla.

Cabe alertar que el año precedente los tumores oncogénicos cobraron la vida a 25 mil cubanos y entre las primeras causas en general están el pulmón, la próstata, el colon, y la mama.

Evidencias científicas afirman que más de cincuenta de esas enfermedades están asociadas al tabaquismo, la principal causa prevenible de defunción, sin embargo mueren la mitad de sus consumidores.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.