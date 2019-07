Las condiciones ambientales propias de la etapa veraniega, el período vacacional de los estudiantes y gran número de trabajadores, y la mayor confluencia de personas en los lugares de recreación y esparcimiento, son factores que constituyen condicionantes para el incremento de riesgos para la salud y algunas enfermedades.

Es por ello que las autoridades de Salud Pública exhortan a la población a intensificar las medidas higiénico-sanitarias, y a cumplir con responsabilidad las reglas establecidas para el cuidado de su salud.

Los expertos alertan que, entre los problemas más frecuentes en el verano, están los accidentes de tránsito y también en playas, ríos, piscinas y embalses.

Las altas temperaturas, el calor y las lluvias son condicionantes para que aparezcan enfermedades transmitidas por vectores, infecciones digestivas, de transmisión sexual y las respiratorias agudas.

En esta etapa veraniega, en la cual las altas temperaturas y las lluvias son una constante, es importante hacer el autofocal familiar, y mantener limpios y tapados los recipientes destinados al almacenamiento de agua.

Para minimizar la amenaza del mosquito Aedes aegypti, debemos eliminar la basura y aguas estancadas en patios y azoteas, utilizar el abate o el bactivec, así como colaborar con la fumigación del hogar

Otra de las medidas para disfrutar de un verano saludable, es lavarnos frecuentemente y bien las manos con agua y jabón; recuerde que los alimentos a ingerir deben estar bien limpios y elaborados, y ante un cuadro febril, diarreas u otros síntomas, acuda de inmediato al médico

También recomendamos que no tome bebidas alcohólicas cuando esté a cargo de menores ni conduciendo, y cuide que todas las actividades náuticas de los niños se desarrollen bajo vigilancia de adultos.

