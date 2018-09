Pacientes con tratamiento sustitutivo de función renal

Desde Sancti Spíritus se dio a conocer que unas 4500 personas viven en Cuba con tratamiento sustitutivo de la función renal, ya sea con un riñón trasplantado, en hemodiálisis o diálisis peritoneal.

El Doctor Guillermo Guerra Bustillo, director del Instituto de Nefrología, dijo que los niños tienen prioridad en ese programa que apuesta por brindar, además, una calidad de vida adecuada a estos pacientes; y agregó que por suerte, la insuficiencia renal es mucho menor en los infantes.

Detalló que son 56 unidades de hemodiálisis en el país, y se le ha dado un lugar a la atención primaria, donde se encuentra la clave de la prevención de la enfermedad renal.

Guerra Bustillo aseveró que ese trabajo permite conducir y gestionar con mayor eficiencia el programa de la enfermedad renal crónica, el trasplante y la diálisis en Cuba.

