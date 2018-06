Pacientes celíacos de Ciego de Ávila reciben apoyo alimentario

Ciego de Ávila, Cuba. – Unos 30 niños y jóvenes de Ciego de Ávila, identificados como celíacos, reciben una atención especial con alimentos suministrados desde la ciudad de Santa Clara.

Los aquejados de esa enfermedad crónica obtienen, a precios módicos, dulces y panes fabricados con una harina especial importada, señaló Rigoberto López, vicepresidente del Consejo de la Administración del Poder Popular Provincial.

Por su parte, el coordinador del grupo de niños con trastorno del sistema inmunológico, Julio Pérez, agradeció la ayuda del Gobierno y de un grupo de organismos que ubican los nutrientes en una bodega de la capital provincial de Ciego de Ávila.

Los aquejados de la enfermedad celíaca en Ciego de Ávila también reciben atención de especialistas de Salud, que avalan la necesidad del consumo de alimentos especiales sin gluten, que ayudan a mantener la calidad de vida de esos niños.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.