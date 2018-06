Otorgan Premio Anual de Salud

El doctor Osniel Bencomo Rodríguez, resultó ganador del Premio Anual de Salud 2017 en Pinar del Río, mediante la investigación titulada Litiasis Renales, a la cual se integran tratamientos concebidos para los llamados cálculos o piedras en los riñones.

Dichos estudios se incorporan en lo adelante a la bibliografía concebida para erradicar dichas molestias, padecimiento que afecta por igual a hombres y mujeres tanto en la provincia como en el resto del territorio nacional.

Cada año las autoridades de la Salud en Pinar del Río confieren el premio anual, galardón que esta vez fue a parar a manos del doctor Osniel Bencomo Rodriguez, tras la conclusión de su investigación referida a las Litiasis Renales.

Actualmente, el hospital clínico quirúrgico Abel Santamaría marca pautas en esos tratamientos, cuyos pacientes mejorarán a partir de la investigación del doctor Bencomo.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.