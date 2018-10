Obras de impacto social

La reparación de pabellones, Servicio de Medicina Nuclear y Edificio Docente, en el Hospital Docente Quirúrgico Doctor Salvador Allende, forman parte de las acciones que se realizan en La Habana en saludo al Aniversario 500 de la fundación de la Villa.

Su directora, la doctora Mylene Vázquez, expresó que las obras constructivas que se llevan a cabo en el centro desde el 2017, han tenido gran impacto en las incidencias de Asistencia Médica a la población.

El Primer Secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, afirmó que la reinauguración de esas instalaciones, es la expresión de la lucha que se libra en la capital por convertirla en un territorio próspero y el lugar que todos queremos.

Destacó que tenemos mucho por hacer para el 500 aniversario de la ciudad, pues la festividad es solo un pretexto, no el fin, es un momento para motivarnos, comprometernos y hacer.

