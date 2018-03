Nuevas acciones favorecen a discapacitados en Holguín

Holguín, Cuba.- La entrega de 300 juegos de zunchos para sillas de rueda, sobresale entre las acciones en Holguín para aumentar la calidad de vida de pacientes con discapacidades severas, cuyas secuelas precisan de esos medios para su desplazamiento.

Esos componentes se emplean como mecanismos de amarre y benefician fundamentalmente a asociados de Moa, Mayarí, Frank País, Sagua de Tánamo y Cueto, municipios de Plan Turquino holguinero.

Sorilín López, presidenta de la filial provincial de la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores, subrayó que los dispositivos garantizan una mayor seguridad de los discapacitados y facilitan el tránsito por zonas de difícil acceso o con barreras arquitectónicas.

La directiva precisó que el programa ofrece prioridad a pacientes con parálisis cerebral, cuadriplejia y paraplejia e incluye además la reparación de sillas de rueda, en caso de ser posible.

