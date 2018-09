Múltiples actividades por Día Mundial del Corazón

Por: Malavé Matienzo

Con jornadas científicas, charlas a pacientes, caminatas y carreras, así como transmitir medidas para prevenir las enfermedades cardiovasculares, se celebrará el Día Mundial de Corazón el 29 de septiembre en Cuba y el Mundo.

El Doctor Eduardo Rivas Estany, Presidente de la Sociedad Cubana de Cardiología, expresó a Radio Reloj que se aspira para 2025 una reducción del 25 por ciento en las muertes prematuras.

El galeno refirió que en nuestro país los centros hospitalarios de Cardiología tienen todas las condiciones creadas para erradicar las afecciones por el órgano diana.

El también Jefe de Rehabilitación del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular dijo que la actividad central por el Día Mundial del Corazón será el próximo viernes en la Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU), en 25 y J, en el Vedado capitalino.

