Mortalidad infantil en Pinar del Río en 2,8

Cuando se aproxima en fin de año, Pinar del Río mantiene la mortalidad infantil en 2,8 por cada mil nacidos vivos, un esfuerzo y logro de quienes intervienen de manera general en el programa Materno Infantil.

Hasta la fecha, en el territorio se reportan más de 6 mil nacimientos, cifra muy superior a la del período anterior y con una reducción notable en el indicador de bajo peso al nacer, un tema en el que las autoridades sanitarias insisten.

Los municipios pinareños de Sandino, La Pama, San Luis y San Juan y Martínez acumulan en lo que va de año una tasa de cero motalidad infantil por cada mil nacidos vivos, los cuales repiten dicho indicador por segundo año consecutivo.

En la provincia funciona un Banco de Leche Humana, cuyo personal desempeña un importante rol dentro del programa materno, a la vez reconocido por autoridades nacionales e internacionales.

