El modelo hegemónico de masculinidad su impacto en la salud

El golpe dañino que sobre la salud de los hombres, tiene el modelo hegemónico de masculinidad, fue valorado en el taller impartido por el Doctor Ramón Rivero Pino del Centro de Genética Médica de Cuba.

En el contexto del Congreso Internacional de Investigadores sobre Juventud, el especialista, destacó que la forma tradicional de ser hombre es portadora de un conjunto de estilos de vida que son factores de riesgo para el bienestar emocional y físico de los varones y de la sociedad en general.

Rivero Pino señaló que entre las diez principales causas de muerte en el mundo, nueve son hombres con padecimientos que se deben a estilos de vida, muy relacionados con el hecho de repetir patrones de conducta que rayan con conductas machistas.

El Doctor, llama la atención acerca de esos riesgos que forman parte de la vida cotidiana, sobre lo que no se reflexiona críticamente y tienen efectos nocivos en las relaciones de género y en la salud humana.

El taller facilitó identificar las características de la forma tradicional de ser hombre y las vías para incidir en la modificación de los mismos.

