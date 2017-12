Ministro de Salud felicita a educadores del sector

La Habana, Cuba. – Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y titular del Ministerio de Salud Pública, envió una felicitación a los profesores del sector, en ocasión de celebrarse el Día del Educador.

En conmemoración del Aniversario 56 de la proclamación de Cuba como Territorio Libre de Analfabetismo, reconoció con orgullo la colosal obra educacional de la Revolución y en ella la labor realizada por los profesionales en la formación de nuevos médicos, afirmó en el mensaje.

Como expresara el invicto Comandante en Jefe Fidel Castro, Educar es hacer prevalecer en la especie humana la conciencia por encima de los instintos, evocó Morales en la misiva.

A un año de su partida física y del juramento realizado del Concepto de Revolución, estamos seguros que alcanzarán resultados superiores en la próxima etapa, acotó el titular.

