Mejoran infraestructura hospitalaria en Holguín

Holguín, Cuba.- Los hospitales provinciales de Holguín se benefician en este año con reparaciones que contribuyen a mejorar la infraestructura y las condiciones para prestar servicios a la población.

La jefa de la sección de mantenimiento y sistema ingeniero de la Dirección Provincial de Salud Pública, Yuritza Almaguer, subrayó que entre las obras sobresalen el salón de operaciones central, la sala de anatomía patológica y la sala de oncología del hospital Vladimir Ilich Lenin.

Destacó Almaguer que a esas labores se suman, además, las áreas de consulta externa y el Centro de Atención a Familiares de Pacientes Graves de la institución, que incluye 42 especialidades.

Precisó la directiva que el programa de inversiones abarca también las salas de Otorrinolaringología, terapia intermedia, el local de madres de neonatología y el cuerpo de guardia del Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja.

