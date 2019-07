Médicos graduados en Cuba llevan salud a donde se necesite

La Habana, Cuba. – Que el espíritu de solidaridad sea tan profundo en ustedes que no se borre nunca y los distinga el sentido del bien y la utilidad de la virtud expresó el ministro de Salud Pública, José Angel Portal a los 500 jóvenes de 84 países que recibieron sus títulos de Doctores en Medicina, en la décimo quinta graduación de la Escuela Latinoamericana de Medivina (ELAM).

En el acto en La Habana, presidido por el miembro del Buró Político y vicepresidente Roberto Morales, Portal dijo que con esa promoción la ELAM, fundada por Fidel, tiene más de 29 mil graduados de 115 naciones.

Convocó a los nuevos médicos a ser siempre fieles a los principios con que se formaron en esa noble y sacrificada profesión.

El Rector del centro, Antonio López, les dijo: Recuerden que los egresados de la ELAM son custodios de una llama que flamea hace veinte años, alimentada por el eterno Fidel.

El egresado más integral de la graduación de la Escuela Latinoamericana de Medicina, Ismael Oumarou Issaka, de República de Níger, aseguró que llevarán la luz de la salud y esperanza a los rincones más alejados como dignos guardianes de la salud y la vida.

Lleven siempre en su corazón el recuerdo de esa institución y de las Facultades de Ciencias Médicas de Cuba donde se formaron como médicos de ciencia y conciencia, dijo el presidente de la Sociedad Médica Internacional de Egresados de la ELAM, Patric Delly.

El actor estadounidense y director de Cine, Danny Glover, expresó a los graduados: Ustedes son expresiones históricas de nuestros sueños, esperanzas y aspiraciones.

Estaremos eternamente agradecidos a la Revolución cubana, sus líderes y el pueblo por los sacrificios que han hecho para que esto sea posible, enfatizó el activista político en graduación de la ELAM.

